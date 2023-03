Dit hebt u al gemist van Gent-Wevelgem: heel wat valpartijen, nog meer opgaves in boeiende wedstrijd

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van Gent-Wevelgem in Flanders Fields losbreekt.

Vliegende start met bedrijvige Van Avermaet

Het voorspel van deze Gent-Wevelgem was heel leuk om volgen. Zo voorspelbaar alle andere Vlaamse voorjaarskoersen waren met de vlucht van de dag, zo boeiend begon een door wind en regen gegeselde Gent-Wevelgem. Op 173 km van de finish kregen we veertien leiders voorin, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot.

Het werd een verhaal in drie bedrijven. Het was onmiddellijk koers. Al na tien kilometer gingen ze met vijf voorop rijden: Lewis Askey, Johan Jacobs, Milan Fretin, Luca Van Boven en Colin Joyce. Zelfs ex-winnaar Greg Van Avermaet reed na 45 km naar de vijf leiders, samen met Yevgeniy Fedorov en Jelle Wallays, of drie hardrijders met heel wat adelbrieven. Het ging zo snel dat we het eerste uur al 47 km ver zaten.

Greg Van Avermaet toont zich in Gent-Wevelgem. — © BELGA

Na 62 km haalde het genoemde trio met Van Avermaet de vijf leiders bij. Ondertussen had zich uit het peloton het volgende zestal losgeweekt: Mike Teunissen, Aaron Van Poucke, Guillaume Van Keirsbulck, Jenthe Biermans, Elmar Reinders en Sandy Dujardin. Het duurde dik zeventig kilometer vooraleer de grote groep de vluchters een vrijgeleide gaf. Het uitgeregende peloton volgde in Lo-Reninge – na tachtig kilometer koers – al op vier minuten van de leiders, maar dat was ook hun maximale voorsprong.

Met dertien (Wallays) trokken ze voor de eerste keer over de Kemmelberg die drie keer moet beklommen worden. De leiders hadden bovenop de Belvedère nog een voorsprong van dik één minuut. In het peloton mende Nathan Van Hooydonck de groep die weliswaar een hoger tempo ontwikkelde, maar niemand had zin om al op de eerste keer Kemmel de kaarten op tafel te gooien.

De Moeren dit keer een maat voor niets

Hoeveel wind er woensdag nog stond in de Classic Brugge-De Panne, zo relatief windstil waren De Moeren waar de wind met een snelheid van 15 km per uur geen waaiervorming mogelijk maakte. Buiten wat lekke banden - Caleb Ewan tot twee keer toe, Van Lerberghe… - en een val van Jonathan Milan viel er vanuit het peloton weinig te melden. De ploegen van de favorieten beperkten zich tot controle.

Jonathan Milan hield een gescheurde broek en shirt over aan zijn valpartij. — © BELGA

Ineos-Grenadiers verliest Ganna en Kwiatkowski

De Britse Worldtourploeg werd het zwaarst getroffen nog vooraleer het Heuvelland zich aandiende. Filippo Ganna was de eerste grote naam in een lange rij die links en rechts vielen. Op 140 km van het einde sloeg hij tegen de grond en bleef hij beduusd zitten. Voor de werelduurrecordhouder zat zijn derde Gent-Wevelgem erop. Wat verder onderging Lukasz Wisniowski hetzelfde lot en dat gebeurde net op het moment dat het peloton even in waaiers uiteenviel onder impuls van Tim Declercq (Soudal – Quick-Step), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) en Ineos-Grenadiers, terwijl wat verder Jos van Emden namens Jumbo-Visma mee voorin het tempo kwam regelen. Ondertussen stapte Sam Bennett (Bora-hansgrohe) af. Met de Ier verloor het peloton een potentiële sprinter.

Kwiatkowski ging zwaar onderuit. — © BELGA

Op 126 km van de finish, richting Proven, volgde dan de eerste val met meerdere renners op een recht stuk weg. Lagen erbij: voor de tweede keer Jonathan Milan al, Piet Allegaert, Florian Vermeersch, Frederik Frison en o.a. Michal Kwiatkowski. De ex-wereldkampioen en kersverse vader stapte in de ambulance. Waardoor Ineos-Grenadiers zwaar gehavend verder moest.

Biniam Girmay crashte dan weer tegen een verkeerselement op zo’n 112 km van de finish, maar viel gelukkig zonder veel erg in het gras. Hij reed verder met zijn reservefiets, al was het opvallend dat hij veelal achterin de groep zat te rijden. Ook Alberto Bettiol en Fernando Gaviria hielden het op een kleine honderd kilometer van het einde voor bekeken, terwijl even verder Jordi Meeus even tegen de grond ging.

Cavendish de grote afwezige in Ieper

Bennetts concurrent Mark Cavendish raakte zelfs niet aan de start in Ieper. The Manx Express bleef ziek achter in het rennershotel. De kans dat we Cavendish ooit nog eens zien in Gent-Wevelgem is klein. Vrijdag reed hij ook al de E3 Saxo Classic niet uit.

Het zou zijn achtste deelname zijn geweest, maar anderzijds speelde Cav nooit mee voor de prijzen. Zijn beste resultaat was een achttiende plaats van tien jaar geleden.

Israel-Premier Tech ligt opnieuw in hetzelfde bedje ziek van vorig jaar. Ook in Gent-Wevelgem moest Hugo Houle opnieuw forfait geven, maar ondertussen is ook Rick Zabel ziek, zodat Sep Vanmarcke maar met vier helpers eraan begon. De Canadees Benjamin Perry (Human Powered Health) en de kampioen van Oekraïne, Andrii Ponomar (Arkéa-Samsic) gaf ook forfait. Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) was er ook niet bij, zodat er maar liefst zes renners minder door de wereldberoemde Menenpoort reden voor een wielerklassieker die zich als moordend zwaar aankondigde.