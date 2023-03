De stadslijst is een feit: Open Vld en Vooruit trekken samen naar de Gentse kiezer

Open Vld en Vooruit trekken in 2024 samen als ‘Voor Gent’ naar de kiezer in Gent. De leden van beide partijen hebben deze voormiddag de nieuwe ‘stadslijst’ goedgekeurd. Lijsttrekker Mathias De Clercq (Open Vld) lijkt zo veel kans te maken om zichzelf op te volgen als burgemeester.

De leden van beide partijen kwamen zondagmorgen afzonderlijk samen in Gent. Achter gesloten deuren gebeurde de stemming voor of tegen ‘Voor Gent’, de nieuwe lijst waarmee burgemeester Mathias Declercq zichzelf wil opvolgen.

Bij Open Vld was de stemming snel beklonken. Slechts één van de ongeveer negentig aanwezige partijleden stemde tegen, en er was ook een onthouding. Bij de socialisten was een vergadering van drie uur nodig, maar ook daar ging een ruime meerderheid van tachtig procent akkoord met Voor Gent.

Anderhalf jaar

De onderhandelingen over de stadslijst lopen al anderhalf jaar. Nu de liberalen en de socialisten samenwerken in Gent, lijkt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) een goeie kans te maken om zichzelf op te volgen. Volgens de nieuwe regels wordt de populairste politicus van de grootste lijst automatisch de burgemeester.

Bij de kopstukken van beide partijen klinkt na afloop veel tevredenheid. “Dit is een goed project met veel socialisme in”, vindt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “We hebben een goed debat gehad, maar uiteindelijk staan de neuzen in dezelfde richting.”

Burgemeester De Clercq wil Gent verder “met ambitie besturen”, zegt hij. “Niet vanuit het eigen grote gelijk, maar pragmatisch en met empathie. Met Voor Gent overbruggen we onze verschillen en versterken we onze raakpunten.” Later vanmiddag volgt een persconferentie.

De samenwerking heeft grote gevolgen voor de politiek in Gent. Dat heeft veel te maken met de nieuwe regels. De stadslijst ‘Voor Gent’ zal immers niet alleen bestaan op het stemformulier, maar ook daarna zullen Vooruit en Open Vld één blok moeten blijven.