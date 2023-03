Elise Mertens heeft ticket voor achtste finales in Miami op zak: “Boek elke wedstrijd vooruitgang”

Elise Mertens kwalificeerde zich op het WTA 1.000-toernooi van Miami voor de achtste finales. Het nummer 39 van de wereld versloeg in de derde ronde de Kroatische Petra Martic (WTA 41) met 6-3 en 6-4 in een duel dat tot na middernacht duurde.

“Het was een moeilijke match, vooral ook omdat we zolang moesten wachten voor we konden beginnen”, reageerde Mertens. “De court wijzigde zelfs maar uiteindelijk zat ik meteen goed in de wedstrijd en speelde ik een goeie match. Ik slaagde erin haar te laten lopen en de punten te winnen. In de tweede set was mijn return ook beter. Op het einde ging het wat moeilijker, draaide mijn opslag minder en kwamen er minder eerste ballen door, maar mentaal bleef ik sterk.”

Mertens is tevreden over wat ze al toonde in Miami. “Elke wedstrijd boek ik vooruitgang, ook al weet ik dat het nog beter kan.”

Haar tegenstander in de achtste finales wordt de Kazachse Elena Rybakina (WTA 7), die vorig jaar Wimbledon won en afgelopen zondag triomfeerde in Indian Wells.

De Limburgse is ook nog actief in het dubbelspel.