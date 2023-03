Twee Britse ex-ministers in de val gelokt met onderhandelingen over consultancy-opdrachten

Twee Britse volksvertegenwoordigers en voormalige ministers zijn in de val gelokt door militanten van de organisatie Led By Donkeys. Matt Hancock en Kwasi Kwarteng, allebei Conservatieven, zijn gefilmd terwijl ze aan het onderhandelen waren over lucratieve consultancy-opdrachten voor een obscuur Zuid-Koreaans bedrijf.

Parlementsleden in het Verenigd Koninkrijk mogen weliswaar een job uitoefenen bovenop hun mandaat. Er staat ook geen limiet op het bedrag aan inkomsten dat ze daarvoor mogen ontvangen. Ze moeten die inkomsten wel aangeven in een openbaar register.

Kwasi Kwarteng. — © EPA-EFE

In tijden van hoge inflatie en dito levenskosten wilde Led By Donkeys, bekend van haar anti-Brexitcampagnes, zich naar eigen zeggen wagen aan een “experiment”. “Terwijl de mensen meer dan ooit nood hebben aan hun volksvertegenwoordigers, vroegen we ons af of een parlementslid een karwei zou aanvaarden om de belangen van een buitenlandse onderneming te promoten, en hoeveel hij daarvoor zou willen betaald worden”, luidt het in een video op Twitter.

De organisatie verzon een denkbeeldig Zuid-Koreaans bedrijf dat voet aan de grond wil krijgen in Groot-Brittannië. Twintig parlementsleden werden gecontacteerd. Zij moesten deelnemen aan zes vergaderingen van een raadgevend orgaan per jaar. Een meerderheid hapte niet toe, maar Hancock en Kwarteng zagen een rondje onderhandelen op Zoom wel zitten.

Hancock en Kwarteng zijn niet van de minsten. De eerste was minister van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie. De andere stelde als minister van Financiën in september vorig jaar een begroting voor die een storm veroorzaakte op de financiële markten, waarop hij enkele weken later de laan werd uitgestuurd.

Hancock zegt dat zijn prijs per dag 10.000 pond sterling (11.340 euro) is, en ook Kwarteng schikt zich na enige aarzeling in dat bedrag.

Kwarteng wenste niet te reageren op de video van Led By Monkeys. Een woordvoerder van Hancock zegt dat die de regels heeft nageleefd.