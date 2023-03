En of hij klaar is voor de roze trui in de Giro! Remco Evenepoel sluit Ronde van Catalonië af met twee ritzeges en twee truien: “We zitten op het goede spoor”

Ritwinst op La Molina en op Montjuïc, Remco Evenepoel sluit de Ronde van Catalonië af met twee ritzeges. Zijn grote rivaal Primoz Roglic afschudden lukte niet meer, maar in de allerlaatste etappe grijpt Evenepoel wel nog even een extra klassement mee.

Eén etappezege had hij al, na de knappe prestatie op La Molina. Een handvol ereplaatsen na duels met Primoz Roglic ook en de eindwinst in het jongerenklassement had hij ook al binnen. Maar Evenepoel wilde ook in de slotrit zijn klasse nog wat extra etaleren. Al snel demarreerde hij op de lokale lus met daarin helling Montjuïc en enkel Roglic kon mee. Met z’n tweeën haalden ze al snel alle vluchters bij en lieten die ook meteen achter.

Roglic en Evenepoel zijn al een hele week meer dan een klasse te sterk voor de rest in Catalonië. — © AFP

© Getty Images

Op elke beklimming van Montjuïc kwam Evenepoel als eerste boven en zo snoept hij met een minimaal verschil de bergtrui af van Guillaume Martin en Primoz Roglic. In de sprint met twee drong Roglic niet aan. De Aerokogel uit Schepdaal won daarmee ook zijn tweede etappe en pakt ook de bergtrui én de jongerentrui mee naar huis. Zowel de puntentrui als de leiderstrui mag hij niet in zijn rijkgevulde prijzenkast hangen, want die moet hij met miniem verschil aan de Sloveen laten.

“Ik ben zeer blij met deze prestatie. Ook de ploeg was zeer goed. We zitten op het juiste spoor richting de Giro. We blijven vechten”, verklaarde Evenepoel in een videoboodschap van de ploeg vlak na afloop van de laatste rit. De Belg van Soudal Quick-Step bedankte ook zijn fans en gaf mee wanneer we hem terug in actie zien: “Tot snel in Luik!” Of Evenepoel klaar is om ook te schitteren in de Giro en Luik-Bastenaken-Luik? Daarin bestaat geen twijfel.

