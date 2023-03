Roglic gunt Remco Evenepoel zege in slotetappe, maar Ronde van Catalonië is prooi voor de Sloveen

Remco Evenepoel heeft de slotrit in de Ronde van Catalonië gewonnen. De wereldkampioen probeerde Primoz Roglic nog aan het wankelen te brengen voor de eindwinst, maar de Sloveen hield stand en is de eindwinnaar.

Remco Evenepoel kreeg in de slotrit van 135 kilometer in en rond Barcelona nog een laatste kans om de leiderstrui van Primoz Roglic af te snoepen. De 23-jarige Schepdalenaar startte met een vat vol goesting aan die missie: “De goesting is enorm groot om vandaag nog eens in de aanval te trekken. We gaan gewoon nog eens proberen, maar het zal heel moeilijk worden om hem (Roglic, red.) van het wiel weg te krijgen.”

Om daarin eventueel wel te slagen moest Evenepoel vermoedelijk wachten tot de lokale rondes in Barcelona zelf. Daar werd naar goede traditie de Montjuïc maar liefst zes keer aangedaan. Een beklimming van telkens bijna drie kilometer aan quasi 5%. Maar tot het zover was, lag er eerst nog een andere beklimming op het pad: de Alto de Begues. Daar kwam een vlucht van negen renners tot stand. Onder meer olympisch kampioen Richard Carapaz en Guillaume Martin, die de bergtrui nog niet had opgegeven, waren mee.

Déjà vu met zesde etappe

Hun voorsprong schommelde richting de Montjuïc rond boven de minuut, maar daar kwam snel verandering in wanneer de lokale rondes effectief werden aangevat. Evenepoel werd uitstekend bijgestaan door zijn ploegmaats en ging bij de derde bergpassage zijn kans. Net zoals in de rit van zaterdag nam Roglic het achterwiel van onze landgenoot als aanknopingspunt. Even later kwam Marc Soler het duo vergezellen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het trio werkte goed samen en nam meer en meer afstand van de rest. Inderdaad, ook Roglic deed zijn duit in het zakje en reed zo nu en dan op kop. Maar het echte initiatief lag niet meer dan logisch bij Evenepoel, die op 13 kilometer van de streep een nieuwe aanval ondernam. Roglic gaf echter geen krimp. Voor Soler was het wel einde verhaal.

Voor Evenepoel moest het dan maar gebeuren op de laatste passage op de Montjuïc, maar ook daar kreeg hij Roglic er niet af. Beide kemphanen gingen zo met een talrijke voorsprong met z’n tweeën naar de finish om de dagwinst uit te vechten. Al was het vooral Roglic die Evenepoel de dagzege gunde en de sprint niet aanging. De Sloveen wordt eindwinnaar in Catalonië met zes seconden voorsprong op onze landgenoot, die door zijn eerste plek nog vier bonificatieseconden mee graaide. Marc Soler vervolledigde het podium.

Vrouw Oumi aanwezig voor ‘Hubby’

Roglic neemt naast de eindzege ook het puntenklassement mee naar huis. Evenepoel, die aan de finish aangemoedigd werd door zijn vrouw Oumi, heeft het berg- en jongerenklassement te pakken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Roglic — © AFP