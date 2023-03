Cijfers geven hem geen schijn van kans, maar Dimitri Van den Bergh kijkt toch uit naar duel tegen Michael van Gerwen: “Ik weet dat ik het kan”

Zaterdag leverde Van den Bergh een puike wedstrijd af tegen James Wade met een gemiddelde van 104 en een dubbelpercentage van 75 procent. Dancing Dimi kon in Leverkusen tijdens de match rekenen op de steun van het publiek, want hij heeft al sinds zijn vroege jeugd banden met de stad. “Ik was twee jaar lang samen was met een meisje uit Noordrijn-Westfalen, dus ik ken de streek hier goed”, vertelde Van den Bergh na afloop.

Ook op de laatste dag van het toernooi zal de Belg die steun ook nodig hebben, want dan bekampt hij niemand minder dan Michael van Gerwen. De statistieken spreken alvast tegen The Dreammaker: van hun vorige zeventien ontmoetingen werden er vijftien gewonnen door Van Gerwen. Eén keer eindigde het op een gelijkspel en slechts één partij kon de Belg winnen.

Michael van Gerwen won al 15 van de 17 onderlinge partijen. — © EPA-EFE

Toch voelt Van den Bergh dat hij kan winnen: “Ik ga alles op alles zetten om te winnen. Ik zal alles geven, ik geloof in mezelf en ik speel echt goed. Dus ik blijf nuchter, ben gefocust en speel gewoon mijn spel. Ik weet dat ik het kan.”