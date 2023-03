Nederlander pleegt vluchtmisdrijf na ongeval in Dilsen

Dilsen-Stokkem

Zaterdag even voor 14 uur is op de Rijksweg in Dilsen een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een 26-jarige Nederlandse bestuurder zag te laat dat het stoplicht rood was en reed achterop zijn voorligger. De Nederlander vluchtte weg maar kon door de politie aan de kant worden gezet. De nodige pv’s werden opgesteld. mm