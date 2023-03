Bestuurswissel bij Landelijke Gilde Binderveld

“Ik denk dat het rond 1990 moet zijn geweest dat ik secretaris werd van de Landelijke Gilde in Binderveld. Ik heb dat altijd heel graag gedaan, maar nu werd het tijd om te verjongen. Zelf zal ik niet langer secretaris zijn, maar ik blijf wel lid van het bestuur hier”, zo blikt Valère terug. “We willen Valère heel graag bedanken voor die tientallen jaren inzet. Hij was altijd gedreven en bijzonder punctueel. Als cadeautje hebben we een gepersonaliseerde pen om zijn collectie te vervolledigen. We zijn ook heel blij en trots dat we nu Inge Vanhees mogen verwelkomen als nieuwe secretaris. Het is goed voor ons bestuur om wat te verjongen en ook een vrouw aan boord te halen” zegt voorzitter Urbain Bangels. “Ik woon nu al zeven jaar in Binderveld en ben al enkele jaren lid. Ik zal mij nu als secretaris nog verder engageren. Het is trouwens een drukke periode momenteel, want we organiseren op 2 april ons lenteconcert met Lisa del Bo op 2 april. Voor de geïnteresseerden, er zijn nog enkele plaatsjes vrij”, aldus de nieuwbakken secretaris. len