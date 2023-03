THES kon voor het eerst in acht matchen nog eens winnen: 2-1. Leider Patro en achtervolger FC Luik komen zondagnamiddag pas in actie, de nummers drie, vier en vijf wonnen zaterdagavond al hun wedstrijd. Bij Ol. Charleroi scoorde met Mo Dahmane een ex-Genkie. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste nationale van dit weekend. (kj/jmi)