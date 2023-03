De derby Kolmont-Hoepertingen in 2A eindigde zaterdagavond onbeslist. — © Karel Hemerijckx

In 2A eindigde de derby Kolmont-Hoepertingen onbeslist, nadat een ‘spookgoal’ niet goedgekeurd werd en in 2B won Eendracht Mechelen a/d Maas A een spectaculaire derby tegen Boorsem. Zondag staan nog negen wedstrijden op het menu. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)