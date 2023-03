EERSTE PROVINCIALE. Achel wint topper, ouderwetse score in Herkol-Herk

Achel won de topper bij Bree-Beek en blijft zo leider Zepperen-Brustem (dat zondag nog staartploeg Juve treft) onder druk zetten. Onderaan woedt de strijd om een eventuele bijkomende derde dalersplaats in alle hevigheid verder, want Herkol (ouderwetse 6-4-cijfers tegen Herk FC), Meeuwen (tegen Bregel) en Zonhoven (in Hechtel) wonnen, terwijl Helson en Alken hun totaal met een puntje aandikten. Juve eindigt al zeker bij de laatste drie. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)