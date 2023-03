Loslopende wolfshond zorgt al enkele dagen voor verwarring in regio van Bocholt

Een wolfshond op de dool zorgt de laatste dagen voor de nodige verwarring in de regio van Bocholt. Mensen konden het dier al op verschillende plekken filmen omdat ze dachten dat het om een wolf ging. “Niet dus, op de filmpjes is duidelijk te zien dat hij een halsband draagt”, zegt bioloog Frederik Thoelen.

Een wolf die op zijn gemak aan de gevel van een huis staat, zich laat filmen en dan ook nog eens rustig richting mensen kijkt wanneer er op hem wordt geroepen. Het is een van de beelden die werden geschoten van de loslopende wolfshond. “De laatste dagen hebben we al meer van die meldingen gekregen. En dat de mensen denken dat het een wolf is, is een logische reactie. Zeker in Noord-Limburg. Simpelweg omdat daar wolven zitten en dit dier veel kenmerken van een wolf heeft”, zegt Frederik Thoelen. Alleen is het geen wolf maar een wolfshond.

Gedrag

Dat er een wolf door de straten loopt, zou zeker in de regio kunnen. “Dat gebeurt dagelijks. Alleen loopt een echte wolf weg van de mensen en kijkt hij niet wanneer er geroepen wordt. Bij de deze zijn er naast de halsband nog duidelijke niet-wolf kenmerken zoals het wit aan de mond en de kleinere oren”, verduidelijkt Thoelen.

Bij Welkom Wolf vzw krijgen ze ook dagdagelijks meldingen binnen van wolfshonden.