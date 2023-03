Veiligheid van deelnemers kan niet gewaarborgd worden: jubileumstoet Kotem afgelast

Wat een jubileumuitgave had moeten worden, eindigde zondagvoormiddag in een afgelasting. De stoet van de Kotemse Waterratten (6x11 jaar) werd door de organisatie

“Zaterdag hebben we nog de traditionele wagenwijding gehad maar zondagmorgen hebben wij als vereniging beslist dat de stoet niet kon uittrekken. Het zou de ganse dag blijven regenen. Vandaar”, reageert voorzitter Marc Hendrikx ontgoocheld. “Onze prins Aaron wou zo graag zijn stoet, maar aan een regenprins hebben we ook niks”.

“Er is contact geweest met mij en de vereniging en we hebben de politie en andere hulpdiensten ingelicht dat de optocht niet zal uittrekken. Over een andere datum beslist de vereniging”, weet burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Ook voor de deelnemende groepen betekent dit een domper op de feestvreugde. “Kotem is normaal de laatste stoet en dan is het nog eens alles geven. Nu hebben we alles voor niks opgebouwd. Maar beter zo dan in de gietende regen”, reageren ze bij de Eisdense Sjoenkelaeren die al bezig waren met het schminken. “Maar we hangen de kostuums nog niet in de kast. Er gaat alsnog een delegatie naar de feesttent in Kotem en vanavond komen we samen in ons lokaal om samen iets te eten. Maar Paasmaandsg zijn we zeker present”, zegt Geert Beckers van de Eisdense groep.

Ondanks de afgelasting werd er toch beperkt gevierd langs de Maas. De 51 Club Maasland opende om 11u11 de WIP-tent waar alsnog gevierd en gegeten kon worden. De Waterratten Interessante Tent bood de nodige sponsors een ‘écht All-in feest’ met in het midden van de tent ..... een wip.(JTh)