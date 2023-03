Werd de bal wél of niet getoucheerd? Geen mens kon er een antwoord op geven. Door het ‘doelpunt’ te annuleren, bleef de 2-2 op het bord in de derby Kolmont-Hoepertingen (2A). Bij Kolmont waren ze in hun nopjes, aan de overzijde was de tevredenheidsfactor iets minder hoog maar staken ze de hand ook in eigen boezem: “We moesten de kansen hier afmaken.”