AAN DE START. Veel zure gezichten door de weersomstandigheden, maar Van Aert en De Lie kijken er wél naar uit: “Dit is weer voor sterke mannen, dat is prachtig”

De koers van de Plugstreets, de Kemmelberg en waaieren in de Moeren, dat is Gent-Wevelgem. In Ieper starten de renners aan hun onderneming en zowel de sprinters als de klassieke types hopen op een zege enkele uren later. Lees hier wat zij verwachten van de koers.

Favoriet Jasper Philipsen: “Een massasprint? Uitgesloten!”

Na zijn zege in de Classic Brugge-De Panne is Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) een van de grote favorieten. Al wil hij dat wat nuanceren. “Dat zullen we zien. Van Aert heeft natuurlijk zijn favorietenrol, maar ik ben ook in goeden doen”, zegt Philipsen. “Deze weersomstandigheden zouden me moeten liggen. Het zal wel afzien worden.”

Opvallend: op zijn bovenbuis staan ook allemaal voedingsschema’s. “Ja, bij dit weer is het extra lastig om altijd goed bevoorrading aan te nemen, dus dit houdt ons extra scherp.” Philipsen is ook duidelijk wat een massasprint betreft: “Dat is echt uitgesloten vandaag. Ik vermoed dat een klein groepje naar de meet gaat.”

Arnaud De Lie — © PRESSE SPORTS

Arnaud De Lie: “Dit is weer voor sterke mannen, dat is prachtig”

Bij Lotto Dstny pakken ze uit met een tweetrapsraket: Caleb Ewan en Arnaud De Lie. De jonge Belg is alvast bijzonder gemotiveerd. “Dit is weer voor sterke mannen, dat is prachtig. Het is een mooie dag om Gent-Wevelgem te winnen.”

Heel wat renners passeren met een zuur gezicht in de mixed zone en kijken allesbehalve uit naar een koers van 260 kilometer in gure weersomstandigheden, maar bij De Lie zien we een grote smile: “Als het zo’n weer is, ben ik altijd positief. Een massasprint is bijna onmogelijk, het wordt een koers zoals Classic Brugge-De Panne. Vechten en uiteindelijk blijven de besten over.”

Fabio Jakobsen en Tim Merlier: “Met twee topsprinters in dezelfde ploeg? Dat is een voordeel”

Fabio Jakobsen werd op eigen vraag op het laatste nippertje nog toegevoegd aan de startlijst van Gent-Wevelgem. “Ik wou hier perse bij zijn, met twee sprinters starten in dezelfde ploeg is handig. Ik ben gebrand op succes.” De Nederlandse sprinter kijkt niet erg tegen de omstandigheden op en start zelfs in korte broek “het wordt een slijtageslag”, sluit hij af.

Ook zijn ploegmaat Tim Merlier heeft niet veel problemen met de weersomstandigheden. “Toen ik vroeger naar de koers keek, vond ik dit ook het mooiste.” Als crosser heeft hij misschien zelfs een voordeel, maar Merlier ziet er niet veel voordeel aan. “De Plugstreets gaan vandaag geen rol spelen nu ze nat liggen.”

Van der Poel en Pogacar komen niet aan de start in Ieper. — © BELGA

Wout van Aert: “Gent-Wevelgem is een klassieker, die wil ik winnen”

Enige van de drie grote tenoren die Gent-Wevelgem rijdt. “Het is een klassieker, die wil ik rijden”, zegt Van Aert voor de start. “Ik wil hier ook echt winnen. Het was altijd al het plan deze koers te rijden en dan een weekje rust in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.”

“De omstandigheden zullen de koers alleen maar zwaarder worden.” Er werd hem ook gevraagd hoeveel renners de koers zullen uitrijden. “Tim Wellens zegt 79? Dan ga ik voor minder”, sloot hij met een brede glimlach af.