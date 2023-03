NBA. Denver verslaat Milwaukee in clash tussen twee leiders

In de NBA stond zaterdagavond de topper tussen Denver en Milwaukee op het programma, de leiders in de Western en Eastern Conference. De Nuggets trokken voor eigen publiek met 129-106 aan het langste eind tegen de Bucks.

Het duel was ook een confrontatie tussen twee topkandidaten voor de titel van MVP (beste speler). De Serviër Nikola Jokic, die de onderscheiding de voorbije twee seizoenen kreeg, en de Griek Giannis Antetokounmpo, laureaat in 2019 en 2020, hielden elkaar in evenwicht. Beide vedetten scoorden 31 punten voor hun team. Bij Denver vonden behalve Jokic ook Jamal Murray (26 punten) en Michael Porter jr (19 punten) vlot de weg naar de korf.

Dankzij de 50e overwinning van het seizoen verstevigden de Nuggets hun eerste plaats in het Westen voor Memphis, dat ook al geplaatst is voor de play-offs, en Sacramento. De Kings klopten in eigen huis Utah met 121-113.

In het Oosten blijft Milwaukee ondanks het verlies leider voor Boston en Philadelphia, twee teams die eveneens hun play-off ticket op zak hebben. De Sixers verloren zaterdag wel met 125-105 van Phoenix, de nummer vier in de westelijke conference.