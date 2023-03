Bizarre taferelen in Spanje: voetballer valt neer met hartstilstand … maar wil na reanimatie gewoon meteen verder spelen

Drama in de Spaanse derdeklassewedstrijd tussen Cordoba en Racing de Ferrol. Na amper 10 minuten zakte een speler op het veld in elkaar. Dragisa Gudelj, de Nederlands-Servische sterspeler van Cordoba, kreeg een hartstilstand. Ambulanciers kwamen snel ter plekke en brachten hem naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar de 25-jarige Gudelj had zelf andere plannen.

De centrale verdediger stortte na tien minuten ter aarde en zorgde voor een schokgolf in het stadium. Fans hielden hun adem in en zijn ploegmaats stonden met tranen in hun ogen rondom Gudelj, maar de ambulanciers konden de jongere broer van Sevilla-middenvelder Nemanja Gudelj op het veld reanimeren.

Het idee van de medici was om hem in een ambulance richting het ziekenhuis te vervoeren, maar daar dacht Gudelj zelf helemaal anders over. De man die geboren werd in Breda wou gewoon de match verderzetten. Hij protesteerde en wilde koste wat kost verder doen, maar de medische staf gaf hem hiervoor geen toestemming en Gudelj werd toch per brancard naar de ambulance gebracht om zo naar het ziekenhuis te gaan.

Zijn club Cordoba heeft inmiddels laten weten dat hij in stabiele toestand verkeert maar ter observatie nog even in het lokale ziekenhuis verblijft.