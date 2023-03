Hubert Hurkacz overleeft in Miami vijf matchballen tegen killer van Zizou Bergs, die de wanhoop nabij is na nieuwe nederlaag: “Weeral. Deze verdomde sport...”

De Pool Hubert Hurkacz (ATP 9) is zaterdag door het oog van de naald gekropen in zijn eerste wedstrijd op het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Miami (hard/8,8 miljoen dollar). Tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 94) redde hij vijf matchballen.

De 26-jarige Hurkacz haalde het uiteindelijk na een gevecht dat 3,5 uur duurde met 6-7 (10/12), 7-6 (9/7) en 7-6 (8/6). Kokkinakis had in de eerste ronde Zizou Bergs (ATP 135) uitgeschakeld door zelf drie matchpunten te redden.

De Australiër was na zijn nederlaag ontredderd. Kokkinakis verloor dit jaar al enkele belangrijke wedstrijden op een zure manier. Op de Australian Open verloor hij van Andy Murray nog met 6-4 7-6 6-7 3-6 en 5-7 na een marathonmatch van 5 uur en 45 minuten. De Australiër was slechts één game verwijderd van de overwinning in de derde set toen Murray zijn comeback inzette en de wedstrijd alsnog won. De nieuwe nederlaag dreef Kokkinakis tot wanhoop op Twitter.

Hurkacz won de titel in Florida in 2021 en haalde vorig jaar de halve finales. Als achtste reekshoofd was hij vrij in de eerste ronde. Zijn tegenstander in de zestiende finales wordt de Fransman Adrian Mannarino (ATP 62).

Vierde reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 5) kende minder moeite om door te stoten. De Rus zette de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 84) opzij met 6-1 en 6-2. Zijn volgende opponent wordt de Slovaak Alex Molcan (ATP 56). Tweede reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 3) hoefde zaterdag niet in actie te komen. Zijn Franse tegenstander Richard Gasquet (ATP 40) gaf forfait met een voetblessure. Tsitsipas treft in de derde ronde de Chileense qualifier Cristian Garin (ATP 82).