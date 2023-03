Pech voor Julie Allemand: Belgian Cat mist uitgerekend finale EuroCup Women door blessure

Pech voor Julie Allemand die na een geslaagde comeback in de return van de halve finale van de EuroCup Women tegen Villeneuve D’Ascq afgelopen woensdag opnieuw een hamstringblessure opliep. Onderzoek maakte duidelijk dat de 26-jarige Belgian Cat drie weken langs de kant staat. “Na die periode zal de medische staf bekijken of Julie klaar zal zijn om een comeback te maken,” aldus het persbericht van ASVEL Lyon.

Julie Allemand mist dus de finale van de EuroCup Women. ASVEL Lyon werkt op 5 april de heenwedstrijd in eigen midden af en op 12 april de return in het Turkse Galatasaray Istanbul. Voor Julie Allemand zou het de tweede finale van de EuroCup Women zijn. In 2015 verloor ze met Castors Braine van het Villeneuve D’Ascq met Ann Wauters. Wauters is de enige Belgische die de EuroCup Women, de tweede Europese beker na de Euroleague Women, won.

Met 16 op 18 staat ASVEL Lyon momenteel aan de leiding in de sterke Franse LFB. Julie Allemand is met een gemiddelde van 10 punten en 7 assists één van de keyplayers van ASVEL Lyon.