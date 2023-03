Terwijl de beste tennissters ter wereld schitteren in Miami, waagt Eugenie Bouchard er zich aan een nieuwe sport... waar u nog nooit van hebt gehoord

De Canadese Eugenie Bouchard was enkele jaren geleden een van de grootste talenten van de tennissport. In 2014 had de ravissante tennisster een topjaar met halve finales op de Australian Open en Roland Garros en een finale op het heilige gras van Wimbledon, maar de voorbije jaren zakte ze helemaal weg. De Canadese heeft nu haar zinnen gezet op een nieuwe sport.

In 2014 bereikte Bouchard op 20-jarige leeftijd haar hoogste WTA-ranking. Ze was toen de nummer vijf van de wereld. Niets leek een topcarrière in de weg te staan, maar toch gleed de Canadese ieder jaar wat verder weg op de ranking. In 2019 viel ze uit de top 100, nu moet ze het anno 2023 stellen met plek 325.

Begin dit jaar kreeg ze nog een wildcard voor de kwalificaties van de Australian Open, maar ook daar verloor ze meteen. Sindsdien speelde Bouchard geen wedstrijd meer op het WTA-circuit.

Terwijl de beste speelsters ter wereld strijden op het prestigieuze tennistoernooi van Miami, verzet de Canadese in diezelfde Amerikaanse stad haar zinnen met een nieuwe sport: Jai Alai.

Bij Jai-Alai draagt een persoon een rieten handschoen van riet en gooit de bal met de handschoen met hoge snelheden in een afgesloten ruimte tegen een muur. Volgens het Guinness Book of Records is Jai-Alai - een van oorsprong Baskische sport - zelfs de snelste balsport ter wereld. De sport werd internationaal erkend toen het in 1992 op de Olympische Spelen van Barcelona getoond werd als demonstratiesport, maar is bij ons niet bekend.

In Miami woonde ze het Battle Court Jai-Alai-toernooi (onderdeel van de World Jai Alai League) bij en probeerde zelf ook de sport uit. Bouchard zou Bouchard niet zijn, als ze op haar Instagramstory geen beelden deelde van haar Jai-Alai-poging.

En de sport lijkt niet zo simpel als die in eerste instantie lijkt, zelfs niet voor een ex-tennistopper. “Kan niet zo moeilijk zijn, toch”, klonk het eerst nog bij Bouchard. Haar eerste poging mislukte, maar gaandeweg kreeg Bouchard de unieke sport onder de knie. Ze liet ook zien dat de handschoen aan de hand van de speler wordt vastgemaakt, waardoor haar fans een inkijk in de onbekende sport krijgen.

Of Bouchard nog vaker de Jai-Alai-handschoen zal opnemen blijft net zoals het verdere verloop van haar tenniscarrière een groot vraagteken.