De dames van FC Alken zijn na een 3-1-zege tegen Woluwe nog slechts één overwinning verwijderd van de titel in 2B. Ook STVV won, Genk leed in eerste en 1-2-nederlaag tegen Tienen. In de provincial reeksen smeerde Bocholt B kampioen Kadijk een eerste nederlaag aan. Lees hier alle verslagen van het vrouwenvoetbal in de Limburgse reeksen van dit weekend.