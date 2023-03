Na prima debuut Tedesco bij Rode Duivels volgt nu confrontatie met vaderland, bondscoach Duitsland wil na oefenzege niet te veel wisselen

De Duitse bondscoach Hansi Flick zal komende dinsdag in de oefeninterland tegen de Rode Duivels niet te veel wijzigingen doorvoeren in zijn basiselftal. Dat verklaarde hij zaterdagavond na de 2-0 zege in de vriendschappelijke interland tegen Peru. Voor Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt het meteen een duel tegen het land waar hij opgroeide.

“Als iedereen honderd procent fit is, zal er niet te veel veranderen”, verkondigde Flick op de persconferentie. “Natuurlijk kan er altijd hier of daar een wijziging plaatsvinden. Maar ik denk dat het team dat vanavond speelde ook grotendeels dinsdag op de mat zal staan tegen België.”

Flick verwacht tegen de Rode Duivels een heel ander duel dan zaterdag tegen Peru. “Het is een tegenstander van een ander kaliber”, gaf hij aan. “Ik ben blij dat we in onze tweede wedstrijd in deze interlandperiode zo’n ploeg treffen. We hebben vandaag tegen Peru met veel dynamiek gespeeld. Er waren veel positieve zaken, maar het team speelde nooit eerder samen. Het kan dus zeker nog beter.”

Lukebakio was een van de nieuwe gezichten bij de Rode Duivels die indruk maakte. — © via REUTERS

Voor nieuwe bondscoach Domenico Tedesco wordt het een nieuwe test na de 0-3-zege tegen Zweden in de EK kwalificatiecampagne. Hoewel de oefenmatch er verder niet al te veel toe doet, zal de Italiaans-Duitse coach er toch alles willen aan doen om sterk voor de dag te komen tegen Die Mannschaft.