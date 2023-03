Lotto Volley League. Leider Maaseik knokt zich naar zege in Gent, eerste zege voor rode lantaarn Menen

Maaseik heeft zaterdag op de vijfde speeldag van de play-offs in de Lotto Volley League een felbevochten 1-3 overwinning geboekt bij Gent. De setstanden waren 26-24, 19-25, 18-25 en 34-36. Menen won tegelijkertijd met 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 23-25 en 15-13) van Aalst.

De leider blijft zo foutloos aan kop van de tussenstand, met vijf overwinningen in evenveel duels. Gent is nog steeds derde. Rode lantaarn Menen heeft haar eerste zege beet en komt zo op gelijke hoogte met Aalst.

Zondag (om 18 uur) trekt nummer twee Roeselare nog naar Haasrode Leuven. De West-Vlamingen verloren vorige week met 3-1 in Maaseik, hun enige verlies in deze play-offs.

In de Champion play-offs nemen de zes beste teams na afloop van de reguliere competitie het tegen elkaar op in heen- en terugwedstrijden. De top twee van de Champion play-offs stoot door naar de Champion Final. De ploeg die daarin als eerste drie wedstrijden kan winnen is Belgisch kampioen. De nummers drie en vier verzekeren zich rechtstreeks van een Europees ticket. De vijfde en zesde spelen met de winnaar en runner-up van de Challenge play-offs nog om een Europees ticket. Borgworm, Achel en Guibertin werken die Challenge play-offs af.