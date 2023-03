Bijna vijftig is hij. En ze blijven hem vragen. Voor een personeelsfeest, bal van de burgemeester, modeshow, jaarmarkt, jeugdhuis of kermis: al 34 jaar is Sam Gooris synoniem voor ambiance. We doken een avond in het spoor van de nederigste artiest van Vlaanderen. “Voor één soort publiek treed ik wel niet meer op. Ik heb te veel naar mijn hoofd gekregen.”