De Beekmennekes vieren zilveren jubileum met prachtige lichtstoet in Hasselt

Hasselt

Zaterdagavond hebben duizenden in de bomvolle straten van de Hasseltse Banneuxwijk genoten van een dertigtal verlichte wagens die De Beekmennekes samen brachten om hun zilveren jubileum te vieren. Prinses Silke 1 en jeugdprins Xander 1 genoten zelf volop en brachten ‘hun’ wijk in vervoering met een enorme lading snoep die de straten ingekeild werd. In en om OC De Hazelaar heerste een bijzonder leuke sfeer en omdat het weer flink meespeelde, beleefde de Banneuxwijk ook haar verkleed feest. Hier en daar was er daarbij ook een knipoog naar de Heksenfeesten, die destijds mee aan de wieg stonden van de Lichtstoet. Als alles verloopt zoals gepland, maken beide feesten en stoeten vanaf 2024 van de Banneuxwijk de gezelligste wijk van Hasselt.

Dirk Jacobs

© Serge Minten

© Serge Minten