Elise Mertens mept zich in Miami voorbij Petra Martic naar de vierde ronde tegen wereldtopper

Na overwinningen tegen de Amerikaanse Parks en de Russische top 10-speelster Kasatkina was Mertens weer in de goede flow geraakt na enkele mindere maanden. In de derde ronde moest ze voorbij Petra Martic (WTA 41), die met haar ranking twee plaatsen lager staat dan Mertens en een stugge tegenstander is.

Maar net zoals in de vorige drie onderlinge ontmoetingen trok de Limburgse het laken naar zich toe. Na 1 uur en 47 minuten stond de 6-4 6-3 eindstand op het bord. In de volgende ronde wacht nog een veel grotere klepper, want dan neemt Mertens het op tegen Elena Rybakina, het tiende reekshoofd.

De Kazachse is in uitmuntende doen en won vorige week het toernooi van Indian Wells. Begin dit jaar stond ze ook al in de finale van de Australian Open, maar die verloor ze van Aryna Sabalenka.