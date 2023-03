Donald Trump vergelijkt onderzoeken naar hem met stalinistisch Rusland

Momenteel onderzoekt procureur Alvin Bragg of Trump zijn boekje te buiten zou zijn gegaan bij het betalen van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. De betaling, net voor de presidentsverkiezingen van 2016, zou mogelijk een inbreuk vormen op de wetten inzake campagnefinanciering. Het zou de eerste aanklacht zijn tegen een Amerikaanse (ex)-president.

“De openbare aanklager van New York, onder leiding van het Department of Injustice in Washington D.C., onderzocht mij voor iets dat noch een misdrijf noch een overtreding is”, verklaarde de Republikein aan aanhangers in Waco.

Marjorie Taylor Greene, een van Trumps meest uitgesproken aanhangers in het Congres, vertelde de menigte dat het tijd is om het ministerie van Justitie “terug te nemen”. “Je moet begrijpen: ze komen niet alleen achter president Trump aan, ze komen achter jou aan, en president Trump is de enige die hen in de weg staat.”