“Dankjewel, vier het leven en pluk de dag”: mama van Evi Hanssen neemt afscheid van het leven met zelf geregisseerd feest

De aanwezigen in kleurrijke kledij, haar eigen stem door de luidsprekers en La ballade des gens heureux als afscheidsnummer. Met een ‘feest om het leven te vieren’ is zaterdag in Schilde afscheid genomen van Arlette Jacobs (75), de mama van Evi Hanssen. Voor Arlette op 14 maart stierf aan de gevolgen van kanker, had ze zelf tot in de puntjes haar begrafenis voorbereid.