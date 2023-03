Akkoord binnen Franse Gemeenschap over toekenning 57 gevraagde studievergunningen

Na weken van onderhandelingen en spanningen heeft de regering van de Franse Gemeenschap zaterdagavond een akkoord bereikt over het onderwijsdossier. De 57 aangevraagde erkenningen - dus ook die voor master in de geneeskunde aan de UMons en de universiteit van Namen - worden toegekend maar met een reeks bijkomende maatregelen.

“Om te voldoen aan de doelstellingen van goed beheer van publieke middelen en het responsabiliseren van instellingen, is een reeks aanvullende maatregelen gepland”, aldus de Franse gemeenschapsregering in een persbericht.

“Om te voorkomen dat de masteropleiding die wordt georganiseerd als een gezamenlijke graad van ULB/UMons ten nadele van andere opleidingen wordt gefinancierd en om gelijkheid tussen alle medische studenten te waarborgen, zal een identieke coëfficiënt worden toegepast op alle studenten”, luidt het. De UMons krijgt met andere woorden geen bijkomende financiering voor haar master geneeskunde en de andere faculteiten binnen de Franse gemeenschap moeten geen financiering inleveren.

Na 5 jaar volgt een beoordeling van de twee controversiële vergunningen. Er zal dan een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd worden. Bovendien zal de toelating met betrekking tot een masterdiploma ULB/UMons worden opgeheven bij een verbreking van de samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Erasmus of bij een aanvraag van de academische overheid tot erkenning van een nieuw academisch ziekenhuis.

De regering heeft ook plannen om het vergunningenstelsel te hervormen, met name door de financiering van elke nieuwe vergunning gedurende 3 jaar te blokkeren, “om de inrichtingen te responsabiliseren”.

Het dossier zorgde binnen de Franse gemeenschapsregering voor grote spanning, zeker na de dreiging vorige week van PS-voorzitter Paul Magnette om een alternatieve meerderheid te vormen met Les Engagés om de masters geneeskunde van de universiteiten van Bergen en Namen te erkennen indien coalitiepartner MR er zich bleef tegen verzetten.

Zowel PS-voorzitter Paul Magnette als MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verwelkomden nadien het bereikte akkoord over de oprichting van masters in de geneeskunde. In dit dossier waar de twee kopstukken frontaal tegenover elkaar stonden, benadrukte Magnette de ontwikkeling van het zorgaanbod in Henegouwen terwijl Bouchez in de overeenkomst de triomf van goed bestuur ziet.

“De regering van de Franse gemeenschap heeft overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van masters in de geneeskunde aan de UMons en in Namen. Een belangrijke beslissing voor de ontwikkeling van het gezondheidsaanbod in onze regio’s. Een essentiële kwestie voor de PS “, benadrukte Magnette op Twitter.

“De Universiteit van Bergen krijgt een master in de geneeskunde zonder bijkomende financiering of een definanciering van de andere faculteiten van de Federatie Wallonië-Brussel. 450.000 euro bespaard. Er zal een moratorium komen op de erkenningen, waarvan de toekenningsprocedure sterk zal worden aangescherpt. Goed bestuur heeft gezegevierd!”, aldus de voorzitter van de Franstalige liberalen op Twitter.