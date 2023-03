VIDEO. Horrorcrash in MotoGP: Spanjaard breekt kaak en ruggenwervel tijdens training voor race in Portugal

De Spanjaard Pol Espargaro is vrijdag tijdens de training voor de Grote Prijs van Portugal ernstig gevallen. De 31-jarige hield er een longkneuzing en een gebroken kaak- en ruggenwervel aan over.

In de tiende bocht verloor Espargaro zijn controle, waarna hij in de grindbak schoof en tegen de boarding gekatapulteerd werd. De training werd meteen stilgelegd om de Spanjaard te verzorgen. Bijna een halfuur had de medische staff er zijn werk aan. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis afgevoerd. Na onderzoek bleek hij een longkneuzing en een gebroken kaak- en ruggenwervel opgelopen te hebben. Blijvende letsels zou Espargaro, voormalig wereldkampioen in de Moto2, er volgens de dokters niet aan over mogen houden.

Teambaas Hervé Poncharal hield zijn hart vast toen hij de crash zag. “Ik heb al gelijkaardige crashes gezien die niet goed afliepen. Maar hij zal volledig kunnen herstellen. Hij heeft me zelfs al laten weten dat hij zo snel mogelijk wil terugkeren”, klinkt het geruststellend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen