Met drie Belgen en twee Nederlanders naar de eindmeet in ‘Big brother’: deze bewoner valt af vlak voor finaleweek

En toen waren ze nog met vijf. In ‘Big brother’ moest zaterdagavond Danny (28) het huis verlaten, al voor de tweede keer. Zo beginnen de Belgen in de meerderheid aan de finaleweek: onze landgenoten zijn nog met drie, de Nederlanders met twee. Volgende week kennen we de winnaar.

Voor de Vlamingen Charlotte en Bart zag het er al goed uit: zij verzekerde zich begin deze week als eerste van een finaleticket, hij werd samen met de Nederlander Jason veiliggesteld door het publiek. Dus riskeerde Jolien als enige Vlaming een exit deze week, samen met noorderburen Lindsey en Danny.

Het werd uiteindelijk Danny die Big brother moest verlaten. En dat niet voor het eerst, want enkele weken geleden werd de personal trainer al eens geëlimineerd. Door een twist in het spel mocht hij alsnog weer het huis in, maar nu ligt Danny er definitief uit.

De Nederlander Danny (28) moest het ‘Big brother’-huis al voor de tweede keer verlaten. — © Play4

Net als vorig jaar duurt Big brother geen honderd, maar 86 dagen. De finale staat gepland op 1 april. Normaal gesproken wordt die met drie bewoners gespeeld, dus zullen in de loop van de week nog twee kandidaten moeten vertrekken. De voorbije twee seizoenen werden telkens gewonnen door een Nederlander. Volgende week zaterdag weten we of nu een Belg wint en met de geldpot naar huis mag.

Charlotte (28) uit Middelkerke. — © Play4

Bart (49) uit Itegem. — © Play4

Jolien (29) uit Hoeselt. — © Play4

Lindsey (32) uit Sittard (Nederland). — © Play4