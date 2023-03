Erling Haaland in duel met Ameen Al-Dakhil (r). — © REUTERS

Van STVV naar Burnley, van een middenmoter in de Jupiler Pro League naar een nakende promotie naar de Premier League. Het seizoen 2022-2023 is een rollercoaster voor Ameen Al-Dakhil (21), die ook bij de nationale beloften op een basisplaats jaagt. “Kompany spreekt veel met me en toont video’s van wat beter kan.”