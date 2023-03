2.500 euro boete voor taxichauffeur die met weinig in orde was

Tongeren

Bijna een op zes bestuurders reed zaterdag te snel bij controles op de Luikersteenweg. Van de 672 voertuigen die de camera passeerden, reden er 101 sneller dan de toegelaten 50 km/uur. De hoogste gemeten was 79 km/uur.

Op de Schaapsweide reden 38 van de in totaal 259 gecontroleerde bestuurders sneller dan toegelaten. Het rijbewijs van een bestuurder die 98 km/uur reed waar 50 km/uur is toegelaten, werd voor 15 dagen ingetrokken.

Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren na een positief speekseltest. Een taxichauffeur die met weinig in orde was, kreeg een boete van 2.500 euro. Daarnaast werden nog boetes opgesteld voor verboden wapenbezit, drugsbezit, het vervoeren van kinderen in een niet aangepast zitje en teveel personen op de achterbank. mm