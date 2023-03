‘Harry Potter’-ster Daniel Radcliffe verwacht eerste kindje met vriendin Erin Darke

Een medewerker van Radcliffe zou het nieuws bevestigd hebben aan onder meer The Mirror en US Weekly. Een dag eerder waren er al foto’s verschenen van het koppel toen ze samen door New York City liepen en daardoor waren er geruchten ontstaan dat Darke mogelijk zwanger is. Dat nieuws hebben ze nu ook bevestigd. “Daniel en Erin kunnen niet gelukkiger zijn. Ze zijn dolblij en kunnen niet wachten om een gezin van drie te worden. Ze hebben het onlangs aan hun familie en vrienden verteld. Het is een ongelooflijk spannende tijd”, vertelde een bron aan The Mirror.

Radcliffe en Darke vormen al geruime tijd een koppel. Ze leerden elkaar in 2012 kennen op de set van Kill Your Darlings en verschenen doorheen de jaren al geregeld samen op de rode loper. (sgg)