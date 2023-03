VIDEO. Antonio Nusa (Club Brugge) is de gevierde man bij Noorse U19 na fabelachtige sologoal

De Noorse U19 heeft zaterdagavond een goede zaak gedaan in zijn EK-kwalificatiecampagne. Het ging winnen met 1-2 bij de U19 van Frankrijk. Club Brugge-speler Antonio Nusa tekende voor de winning goal na een knappe soloactie.

Dankzij de zege staat Noorwegen met zes punten uit twee wedstrijden op kop in zijn groep. Frankrijk en Roemenië tellen drie eenheden, Noord-Ierland 0.

De 17-jarige Nusa is bij Club Brugge vooral bankzitter. In totaal telt hij tot dusver 27 optredens in de kleuren van blauw-zwart en maakte hij twee goals en leverde hij één assist af.

