Julie De Wilde bedroefd om rest van het voorjaar te missen na breuk in schouderblad: “Dat is het leven, ’t is het einde van de wereld niet”

Afgelopen donderdag kwam onze landgenote Julie De Wilde pijnlijk ten val in de Classic Brugge-De Panne. Een breuk in het schouderblad werd later in het ziekenhuis vastgesteld.

“Twee jaar geleden was Brugge-De Panne mijn eerste wedstrijd van de voorjaarsklassiekers, nu is het al mijn laatste”, schrijft De Wilde op haar Facebook. “Ik heb een breuk in mijn linkerschouderblad. Het enige wat ik kan zeggen: dat is het leven, ’t is het einde van de wereld nie. Maar het doet nog altijd pijn om alle volgende klassiekers te moeten missen. Hopelijk keer ik zo snel als mogelijk terug in het peloton. Ik wens mijn teamgenoten het opperste geluk in de aankomende wedstrijden”, aldus de 20-jarige renster van Fenix-Deceuninck.

Ploegleider Michel Cornelisse gaf eerder aan dat de blessure nog meeviel. “Het is een goede breuk. De dokters schatten dat ze een drietal weken inactief zal zijn. Het is natuurlijk doodjammer, maar het kon ook veel slechter”, aldus de Nederlander. Afwachten hoe snel De Wilde effectief opnieuw in het peloton zal terugkeren.