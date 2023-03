Speelster van Engelse nationale ploeg misloopt selectie bijna door telefoon van bondscoach niet te beantwoorden: “Wat voor zwendel is dit”

Coombs werd al sinds 2015 niet meer opgeroepen om haar land te vertegenwoordigen. Maar bondscoach Sarina Wiegman wilde de 32-jarige speelster van Manchester City er graag bij hebben voor de Arnold Clark Cup. Coombs daarvan op de hoogte stellen, verliep niet vlekkeloos.

“Toen ik op weg was naar de training, kreeg ik plots een WhatsApp-oproep”, vertelt Coombs bij BBC Sport. “Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ga niet in op telefoonnummers die ik niet ken. Ik dacht: ‘wat voor zwendel is dit? Ik neem niet op’. Een tijdje erna stuurde ze (Wiegman, red.) een bericht: ‘Hallo, dit is Sarina van de Engelse voetbalbond.’ Ik zat toen in een ijsbad met Bunny Shaw (een ploeggenote van Coombs bij City, red.). De bondscoach belde me vrijwel meteen opnieuw en overtuigde me om bij het team te komen. Dat was heel fijn”, aldus Coombs.

In die Arnold Clark Cup mocht Coombs tegen Zuid-Korea invallen en tegen Italië vanaf het begin starten. Tegen onze Red Flames bleef ze de hele partij op de bank. Een wedstrijd die eindigde op maar liefst 6-1 in het voordeel van de Engelsen, die alle drie de duels wonnen en zo de tweede editie van de Arnold Clark Cup wonnen. Afgelopen zomer kroonden de Lionesses zich tot Europees kampioen voetbal na Duitsland te kloppen.