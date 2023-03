Verdachte (32) opgepakt voor dood van Oostendse vrouw die werd gevonden in Koewacht

Er is een 32-jarige verdachte opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 64-jarige vrouw uit Oostende die eerder deze week dood werd gevonden in het Nederlandse Koewacht. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen.

Afgelopen dinsdag vond de Nederlandse politie ’s ochtends het lichaam terug van een overleden vrouw, in het Nederlandse plaatsje Koewacht. Dat ligt net over de grens, nabij Moerbeke en Stekene. Haar lichaam lag verborgen achter een stroomcabine. De forensische recherche kwam ter plaatse, want het was voor de Nederlanders meteen duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen.

Later meer.