Rusland gaat tactische kernwapens plaatsen in Wit-Rusland

Rusland zal tactische kernwapens plaatsen in Wit-Rusland. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zaterdag aangekondigd op de staatstelevisie. Volgens Poetin zou Rusland daarmee geen internationale verdragen schenden.

“We zijn met Loekasjenko (Wit-Russische president, red.) overeengekomen dat we tactische kernwapens in Wit-Rusland zullen plaatsen zonder het non-proliferatieverdrag te schenden”, zo citeerde het staatspersagentschap Tass Poetin.

Rusland zal tegen 1 juli de bouw van de opslagplaats voor tactische kernwapens in Wit-Rusland hebben voltooid, zei Poetin, en voegde eraan toe dat Rusland de controle over de wapens niet daadwerkelijk aan Minsk zal overdragen. Rusland heeft al 10 vliegtuigen in Wit-Rusland gestationeerd die tactische kernwapens kunnen vervoeren, zei hij.