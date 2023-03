Jago Geerts is de beste in kwalificaties MX2 in Sardinië

Jago Geerts (Yamaha) heeft zich zaterdag de beste getoond in de kwalificaties voor de Grote Prijs MX2 van Sardinië, de tweede Grote Prijs van het nieuwe seizoen in het WK motorcross.

De 22-jarige Geerts won twee weken geleden al de eerste twee reeksen van de Grote Prijs van Patagonië, de eerste manche van het seizoen. Op het circuit van Riola Sardo veroverde hij zaterdag tien extra WK-punten. Dat is een nieuwigheid dit seizoen in het WK motorcross. De top tien in de kwalificaties verovert WK-punten.

Met een tijd van 24:44.614 bleef hij de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna) en de Duitser Simon Laengenfelder (Gasgas) voor. Geerts leidt in de tussenstand met het maximum van 70 punten. Zijn dichtste achtervolgers zijn de Italiaan Andrea Adamo (52 ptn) en de Fransman Thibault Benistant (48 ptn).

Het WK motorcross telt dit seizoen negentien Grote Prijzen. De Grote Prijs van België vindt op 23 juli plaats in Lommel.