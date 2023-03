Danseres verliest armen en benen na dodelijke muggenbeet op vakantie: “Het is gebeurd en daar moet ik nu mee omgaan”

De Britse danseres Tatiana Timon (35) reisde in de zomer van 2022 samen met haar dansgroep naar Angola voor een droomvakantie. Maar toen ze terugkeerde naar het Verenigde Koninkrijk ging haar gezondheid snel achteruit. In het ziekenhuis bleek dat Tatiana malaria had opgelopen.

Haar toestand ging snel achteruit. En toen ze een bloedvergiftiging opliep, plaatsten de artsen haar in een kunstmatige coma. Ze vertelde MyLondon: “Al mijn vrienden en familie waren bezorgd omdat de dokter hen vertelde dat ik ging sterven.”

Om ervoor te zorgen dat de bloedvergiftiging zich niet naar haar vitale organen zou verspreiden, besloten de artsen om haar vier ledematen te amputeren. “Toen ik wakker werd uit de coma wist ik, - ik zag dat ik in het ziekenhuis lag - dat er iets met me gebeurd was. Op dat moment wist ik niet hoe erg het was, ik wist gewoon dat er iets gebeurd was.”

Maar Tatiana gaf niet op. Ze leerde opnieuw lopen met behulp van protheses en deelt haar verhaal met haar volgers op TikTok en Instagram. Er werd ook een GoFundMe-campagne opgestart zodat Tatiana betere protheses kan kopen. “Iets negatief kan ik omzetten in iets positief dat mijn leven gemakkelijker is. Ik hou niet van stress. Het is gebeurd en daar moet ik nu mee omgaan.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)