Belgen leveren minilabo voor mRNA-vaccins in Zuid-Afrika

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) duidde Afrigen in juni 2022 aan als wereldwijde kenniscentrum voor mRNA-vaccintechnologie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert niet alleen vaccins, maar staat ook in voor kennisoverdracht naar meer dan vijftien productiesites in lage- en middeninkomenslanden.

Afrigen slaagde er vorig jaar in om zijn eigen mRNA-coronavaccin te ontwikkelen, door dat van de Amerikaanse farmareus Moderna te ontleden. Momenteel bevindt het eerste in Afrika gemaakte mRNA-vaccin zich in de preklinische testfase.

Eind 2022 ging Afrigen een partnerschap aan met het Waalse biotechbedrijf Univercells en de Vlaamse sectorgenoot Etherna. Via dochter Quantoom ontwikkelde Univercells een geautomatiseerd laboratorium van ongeveer 2 vierkante meter voor de productie van RNA, waarvan het eerste exemplaar in de komende weken aankomt bij Afrigen. Etherna levert de technologie die toelaat om de vaccins op te slagen in normale koelkasten, in plaats van bij temperaturen van -20 tot -80 graden. Dat maakt de vaccins toegankelijker in lage- en middeninkomenslanden.

“Het minilabo werkt volledig autonoom en maakt kleine hoeveelheden RNA”, legde mede-oprichter van Univercells en Quantoom-CEO Jose Castillo uit. “Het maakt geen fouten en biedt dag een nacht een consistente, doorlopende productie van RNA.” Daardoor is er geen nood aan schaalgrootte en bijhorende massale investeringen. Het minilabo kan op termijn RNA voor 50 miljoen vaccindoses per jaar maken.