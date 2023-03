Wereldkampioen Bagnaia zegeviert in Portugal in eerste sprintrace, landgenoot Baltus 15e in kwalificaties

Francesco Bagnaia (Ducati) heeft zaterdag de eerste sprintrace in de geschiedenis van de MotoGP op zijn naam geschreven. De Italiaanse wereldkampioen was de beste in Portugal, op het circuit van Portimao, daags voor de eerste Grote Prijs van het nieuwe seizoen. Hij haalde het voor de Spanjaarden Jorge Martin (Ducati) en Marc Marquez (Honda).

Marquez was op de pole gestart, maar raakte die koppositie al snel kwijt aan Bagnaia. Ook Martin had lange tijd de leiding, maar moest die in de laatste ronde opnieuw afgeven aan Bagnaia. Door zijn zege is Bagnaia voorlopig de eerste WK-leider. De Italiaan verdient met zijn overwinning twaalf WK-punten.

De MotoGP introduceerde dit seizoen sprintraces. Bij elke Grote Prijs wordt op zaterdag een korte race gereden, die in afstand half zo lang is als de race op zondag. De eerste negen rijders verdienen WK-punten. De pole wordt bepaald in de kwalificaties. Marc Marquez start daarom in de Grote Prijs zondag (vanaf 16 uur) ook vanop de eerste positie.

Barry Baltus eindigt als 15e in kwalificaties

Barry Baltus (Kalex) heeft zaterdag in Portimao in de Algarve de 15e tijd laten optekenen in de kwalificaties van de Grote Prijs van Portugal in de Moto2-klasse. Het is de eerste GP van het nieuwe seizoen.

Baltus kwam respectievelijk als 14e, 13e en 6e over de meet in de vrije oefensessies, waardoor hij direct Q2 mocht afwerken. Dat werd geen succes. De achttienjarige Namenaar viel, weliswaar zonder erg. De Tsjech Filip Salac (Kalex) bemachtigde de pole in 1:42.323, Baltus klokte 1:43.271.