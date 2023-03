Topmodel Mishel Gerzig - weldra mevrouw Courtois - gespot in Houthalens restaurant

Het Israëlische topmodel Mishel Gerzig (26), de aanstaande van Thibaut Courtois (30), is vrijdagavond gespot in het Houthalense restaurant Santi Trattoria. Op Instagram deelde ze een kiekje met haar meer dan 700.000 volgers: “Game night with my Belgian family”.

Terwijl manlief (in spe) Thibaut Courtois het Belgische doel in Stockholm vrijwaarde van aanvallen van het Zweedse nationale elftal, verbleef Mishel Gerzig in België. Tijdens de match van de Rode Duivels had de verloofde van de beroemde keeper blijkbaar zin in een hapje Italiaans. “Game night with my Belgian family”, schrijft ze bij de foto in haar verhaal op Instagram. In het beeld tagt ze onder meer Gitte Lambrechts, de mama van Thibaut. In het Houthalens restaurant Santi Trattoria op de Koolmijnlaan in Meulenberg wordt bevestigd dat het topmodel en haar entourage vrijdagavond kwamen dineren.

Of het lekker was schrijft de Israëlische er niet expliciet bij, al spreekt de grootte van de tag in haar post boekdelen...