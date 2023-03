Sean Dhondt zet nieuwe stap in relatie

Sean Dhondt (39) en zijn vriendin Maithé zetten de volgende stap in hun relatie. Het koppel heeft samen een huis gekocht, laten ze weten via Instagram.

Tien weken geleden vierden ze dat ze twee jaar samen zijn, nu mogen Sean Dhondt en Maithé Riviera opnieuw een fles kraken. Zaterdag zetten ze hun handtekening onder een eigendomsakte en kondigden ze aan dat ze samen een huis hebben gekochten.

“Onze eerste stappen in dit nieuwbouwproject in Berlare”, schrijft Dhondt bij twee foto’s op Instagram. Hij noemt de situatie spannend en zegt dat hij nog advies kan gebruiken. “Als iemand tips heeft voor ons, van gelijk welke aard: please shoot! We kunnen er alleen maar van bijleren.”

Dhondt en Riviera kwamen midden 2021 naar buiten met hun relatie. Dat gebeurde een maand nadat de zanger en presentator van Qmusic en VTM zijn scheiding met Allison Scott officieel had afgerond. Hun huwelijk liep stuk in de nasleep van de Eveline-affaire, waarbij naaktbeelden van bekende Vlamingen werden gelekt.

