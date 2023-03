Yves Lampaert als enige beboet in E3 Saxo Classic Harelbeke voor rijden op voetpad

Er was veel ophef rond winnaar Wout van Aert die zogezegd een onregelmatige smering van de ketting had laten verrichten, maar slechts één renner ging op het boekje: Yves Lampaert. En dat met een wel opvallende reden.

De reden: hij had onderweg gebruik gemaakt van voetpaden, wegen of fietspaden die geen deel uitmaakten van het parcours. Conform artikel 2.12.007 paragraaf 7.6 kreeg hij een geldboete van 500 Zwitserse frank (504,02 euro) en worden 25 UCI-punten afgetrokken. Yves Lampaert eindigde in Harelbeke als 16de en was daarmee de beste renner van zijn ploeg Soudal Quick-Step.

Anderzijds was duidelijk zichtbaar dat Mathieu van der Poel op de kasseien van de Varent heel even het zijpad opzocht, maar dat raakte door de mazen van het net.