Al 23 doden geteld na tornado in Mississippi: “Het lijkt op de nasleep van orkaan Katrina”

Daken werden van huizen gerukt, ramen sprongen kapot, bomen werden ontworteld, sommige wijken werden volledig platgegooid. Minstens één dodelijke tornado raasde zaterdagochtend door de Amerikaanse staat Mississippi als onderdeel van een grotere storm. Tienduizenden tot wel 100.000 gezinnen zouden in de regio zonder stroom zitten.

Er werden ondertussen al 23 doden geteld, maar dat aantal zou nog verder kunnen stijgen, zeggen reddingswerkers. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en er zouden ook zeker nog vier vermisten zijn. “We hebben talrijke lokale en staats zoek-en-reddingsteams die vanochtend blijven werken,” zei het Mississippi Emergency Management Agency op Twitter. “Helaas zullen deze aantallen naar verwachting nog veranderen.”

Tate Reevens, gouverneur van Mississippi, bevestigde het dodental.“We weten dat er nog veel meer gewonden zijn,” schreef hij op Twitter. “Zoek- en reddingsteams zijn nog steeds actief. Het verlies zal in deze steden voor altijd gevoeld worden.”

Het zwaartepunt van de tornado zou in het dorpje Rolling Fork, met minder dan 2.000 inwoners, gelegen hebben. “Mijn stad is weg”, zei burgemeester Eldrigde Walker zaterdagochtend tegen CNN. De tornado verplaatste zich aan 50 mph (80 km/u) toen die door het stadje raasde en liet een grote ravage achter. “Er zijn enkele structuren overgebleven - sommige zijn niet zo beschadigd als andere”, zei hij. “Maar we komen sterk terug. Huizen die verwoest zijn, kunnen worden vervangen.” Twaalf van de dodelijke slachtoffers zou in het kleine stadje gevallen zijn.

Jourdan Hartshorn, Mississippi coördinator voor de United Cajun Navy, vertelde ABC News dat de verwoesting in Rolling Fork hem deed denken aan de nasleep van orkaan Katrina. Hij zei dat de meeste gebouwen beschadigd of vernietigd waren, op enkele gebouwen aan de rand van de stad na. “Het is erg hier”, zei Hartshorn. “Het is letterlijk een ravage. Ground Zero.” Hij is betrokken bij de reddingsacties waarbij al meerdere lichamen geborgen werden. “Ik haat het om te zeggen, maar links en rechts overleden mensen”, zei hij. “Ik kom uit Mississippi, aan de onderkant, waar orkanen voorkomen en dit is hoe het eruitziet. Ik bedoel, het lijkt op ground zero na Katrina.”

Eén of meerdere tornado’s?

In totaal zou de tornado, gepaard met de zware stormen, een spoor van meer dan 160 kilometer achter zich gelaten hebben. Maar weerdiensten zijn momenteel niet zeker wat er precies gebeurd is in Mississippi zaterdagochtend. “Op dit moment weten we niet zeker of het één grote lange tornado was die alle schade veroorzaakte, of dat hij optrok en daarna een nieuwe liet vallen”, zei Janae Elkins, meteoroloog bij de National Weather Service aan The New York Times.

Zulke zware onweders zijn niet ongewoon in de staten Alabama, Mississippi en Florida. Volgens de National Weather Service in de Verenigde Staten kunnen ze op elke moment van de dag, op elk moment van het jaar voorkomen. Het piekmoment ligt wel in de maanden maart, april en mei.

