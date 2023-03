Nederlandse meisjes (12 en 13) vermist, bevinden zich mogelijk in Noord-Brabant

De 12-jarige Hafsa en de 13-jarige Abigail uit het Nederlandse Alkmaar worden sinds vrijdagochtend vermist. Het is onbekend waar de meisjes heen zijn gegaan, mogelijk bevinden zij zich in Noord-Brabant, de provincie die aan België grenst.

Familieleden van de meisjes roepen op sociale media op naar de twee uit te kijken. Volgens een van de berichten was Hafsa vrijdagochtend onderweg naar de Jan Arentzsschool, maar is ze daar nooit aangekomen. Het andere meisje Abigail was het eerste uur wel aanwezig op school, het stedelijk Dalton College in Alkmaar. Daarna is ze verdwenen.

Ook de politie vraagt naar de meisjes uit te kijken. Hafsa (12) is 1,65 meter lang, heeft zwart lang haar, een tenger postuur en draagt een bril. Ze had een donkergroene jas aan met capuchon en bontkraag. Ook had ze een zwarte rugtas bij. Abigail (13) had zwartwitte schoenen aan, een zwarte broek, zwarte jas en ze droeg een zwart tasje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen