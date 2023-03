“Ze moeten doen wat ze kunnen en daarbij alles geven”: Special Olympics met 76 atleten naar Wereldspelen in Berlijn

76 atleten met een mentale beperking trekken half juni naar de Wereldspelen in Berlijn, waar ze het zullen opnemen tegen ongeveer 7.000 andere sporters uit 195 landen. Special Olympics Belgium neemt deel aan 16 disciplines. De ambities zijn hoog, maar nog belangrijker vindt de delegatie het credo ‘let me be brave in the attempt’, waarbij de atleten alles geven wat ze in zich hebben. In het sportcentrum Herentals houden de atleten dit weekend een laatste teambuilding.

Half mei meten de atleten van de Belgische delegatie van de Special Olympics zich nog een keer met mekaar op de Nationale Spelen in Mechelen, maar vanaf 17 tot en met 25 juni is het voor 76 onder hen medaillekoorts in de Duitse hoofdstad Berlijn. De 76 sporters die werden geselecteerd, moesten zich bereid zien regelmatig te trainen, en ook engageren om minstens twee weken van huis te willen zijn. De Belgische delegatie vertrekt met een team uit het Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig landsdeel.

Vader en zoon in zeilboot

Danny Lenaerts (73) begeleidt zijn zoon Jeremy (37) in het zeilen. Ze zitten in de discipline Unified Sailing waarbij de persoon met een mentale beperking – in dit geval de zoon – het roer moet vasthouden, en de buddy enkel de zeilen mag bedienen. De twee mogen wel met mekaar communiceren, maar de vader mag het roer niet aanraken.

Danny en Jeremy. — © Joren De Weerdt

Danny Lenaerts, gepensioneerd landmeter en hoofd Openbare Werken in de gemeente Zoersel, heeft een rijke zeilgeschiedenis. Het zeilen werd om familiale reden – zorg voor vier kinderen – gestopt, maar twaalf jaar geleden ging de vader opnieuw in de boot tijdens een vakantie in Tunesië. Mama Dany, gewezen verpleegster, en zoon Jeremy kwamen mee aan boord. En van plezier kwam topsport, met regelmatige trainingen. Eerst op de plas van Broechem, nu zeer intens op het Galgenweel op de Antwerpse Linkeroever, vlakbij de woonplaats van het gezin.

Sinds een half jaar staat het kompas richting Wereldspelen. “We werden gevraagd door de Special Olympics of we onze kans niet wilden wagen. Of er in Berlijn een medaillekans inzit, willen ze nog niet zeggen, maar de ambitie is er wel.” En in enkele zeilwedstrijden waaraan het duo intussen deelnam, werden al podiumplaatsen gehaald, waaronder een eerste plek in een clubwedstrijd in Zwitserland.

Professioneel is Jeremy Lenaerts een hele week als vrijwilliger actief in een school, ontmoetingscentrum voor senioren, bij Natuurpunt in de Hobokense Polder, cultuurcafé Bar Madam in Hoboken en een boerderij in Hemiksem. Zeilen staat elke zaterdag op het menu, winter én zomer.

Op de Word Games in Berlijn neemt de tandem Lenaerts-Lenaerts deel in de klasse ‘Level 2’ met een RS Venture, boot met een lengte van vijf meter. “Ik ben veel stuurvaster geworden dan vroeger. We hebben nog nooit een incident gehad op het water, ook al was het al vaak zwaar weer. We moeten het ook opnemen tegen olympische kampioenen uit België, maar we zijn niet kansloos’’, stelt Jeremy Lenaerts.

Gymnastiek

Ruben Leplae (24), uit Koningshooikt, neemt op de World Games in Berlijn deel als gymnast. Hij is actief op alle toestellen, zowel elk toestel individueel als in de allround-wedstrijd. Leplae gaat naar Berlijn met Geert Boeren (36) als coach, beroepshalve ook coach in het bedrijfsleven.

Coach Geert en Ruben. — © Joren De Weerdt

Voor de gymnast zijn het de eerste Wereldspelen. Hij begon wel op zeer jonge leeftijd met turnen. “Eigenlijk leerde ik turnen kennen toen ik als peuter oefeningen moest doen om mijn motoriek te verbeteren. Ik ben in de gymnastiek gebleven’’, aldus Ruben.

Hoewel in zijn kamer al heel wat medailles hangen, tast hij toch in het duister hoe zijn kansen zijn op wereldniveau. Zijn coach stelt dat de atleet misschien wel wat gespannen zal zijn door de nieuwe internationale omgeving, maar aan zijn kunnen zelf niet moet twijfelen. “Ik zeg niet dat hij goud haalt, maar een podiumplaats zit er zeker in. Voor mij is het belangrijk dat hij de gedachte van de Special Olympics waarmaakt. Ik vind die zelfs mooier dan de olympische slogan ‘deelnemen is belangrijker dan winnen.’ Bij de Special Olympics luidt het ‘Let me Win, But let me be Brave in the Attempt’. Ze moeten doen wat ze kunnen, en daarbij alles geven.’’

https://special-olympics.be/

https://www.berlin2023.org/